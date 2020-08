Una passeggiata e il malore fatale: muore a 34 anni. Due paesi sotto choc

Ultimo aggiornamento: 09:22

Stroncato da un infarto a soli 34 anni. Un malore improvviso che ha spaccato in due il suo buon cuore. Vittorio Cerbino era un bel giovanotto di ben due metri e quattro centimetri. Ingegnere meccanico laureatosi presso l'Università degli Studi Roma tre, e da tempo professionista di livello presso una multinazionale del settore dell'automotive. Grande appassionato e soprattutto giocatore di basket, era sposato e padre di una splendida bambina. Vittorio, orgogliosamente salentino, era figlio di un Carabiniere appartenente al corpo speciale dei Corazzieri originario di Guagnano. Sua madre, invece, è di Salice Salentino e come ogni famiglia del tacco d'Italia, ogni estate tornava con immenso piacere nella casa di proprietà a due passi dallo splendido mare di Torre Lapillo La tragedia è arrivata inattesa, ieri mattina, Vittorio come era solito fare, dopo essersi svegliato di buonora ed aver fatto colazione, aveva sbrigato alcune faccende ed era pronto per andare al mare. Appena uscito di casa, però, il dramma. Il professionista infatti ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a poche decine di metri dalla sua casa vacanza che condivideva con la famiglia. Proprio il papà è stato la prima persona ad accorgersi dei tragici fatti materializzatasi davanti ai suoi occhi, avendo notato il figlio accasciarsi d'improvviso al suolo. Da qui la corsa sfrenata per prestargli i soccorsi e l'immediata chiamata al 118.L'autoambulanza della vicina postazione fissa del pronto soccorso di Torre Lapillo è stata velocissima, e nel breve volgere di pochi minuti è giunta in Via della Resistenza. Momenti drammatici di concitazione e speranza con i sanitari che hanno compiuto tutti i tentativi possibili ed immaginabili per strappare Vittorio alla morte, dalle manovre salva vita alle scariche del defibrillatore.Tutto vano purtroppo, per lo sfortunato ingegnere salentino d'origine ma residente a Roma non c'è stato nulla da fare e su Torre Lapillo è calato il silenzio ed il buio. Vittorio Cerbino era arrivato sabato mattina in riva allo Jonio, ed aveva subito raggiunto mamma e papà, da li a pochi giorni era programmato l'arrivo il Salento della moglie e della sua piccola principessa, i suoi affetti più cari che non vedrà mai più. Un dramma nel dramma che rende ancora più triste questa assurda storia. La notizia della morte di Vittorio ha in poco tempo fatto il giro di Torre Lapillo ed ha come ovvio che fosse, raggiunto i paesi d'origine dei genitori, Guagnano e Salice salentino, mentre già nella tarda mattinata di ieri una folla di parenti, amici e conoscenti hanno affollato proprio l'abitazione di Torre Lapillo per stringersi attorno alla famiglia. I funerali di Vincenzo Cerbino si svolgeranno già oggi alle 18 presso la chiesa matrice di Salice Salentino.