Malore mentre fa il bagno: turista muore a Lido Marini nel Salento

Un altro turista vittima nel Salento. Un uomo, originario di Mantova, ha perso la vita mentre faceva il bagno. L'uomo, di 82 anni, in vacanza con una comitiva di amici nel Salento ha avuto un malore nelle acque di Lido Marini ed è morto sotto gli occhi degli amici.

A nulla sono serviti i soccorsi. Sul posto la capitaneria di porto di Torre San Giovanni agli ordini del comandante Gian Luca Spada.

Il turista, P.V., si trovava in vacanza con moglie e altri amici e alloggiava in un hotel della marina salentina. La salma è stata restituita ai familiari su disposizione pm turno. È il terzo morto in pochi giorni nelle marine di Ugento.