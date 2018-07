Malore in spiaggia: muore sotto gli occhi dei bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore in spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è un 71enne di Terlizzi, Giuseppe Piacenza, stroncato in mattinata mentre si trovava in un tratto di spiaggia libera in località “Sottovento”, al confine tra Porto Cesareo e Torre Lapillo. Tutto è accaduto attorno alle 10, quando una donna ha notato il 71enne in difficoltà sul bagnasciuga ed ha richiesto l'intervento di un'ambulanza. Soccorso dagli altri bagnanti, l'uomo però è deceduto poco dopo: vani si sono rivelati i tentativi del 118. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto.