Malore in auto. Lo salva in extremis un vigile del fuoco

Un salvataggio in extremis quasi miracoloso si è verificato nel primo pomeriggio a Lecce. Il protagonista è un uomo di 57 anni, F.G. che, colto da malore, aveva fermato la propria auto in viale Grassi, accasciandosi al volante.Il fato ha voluto che l'uomo si fermasse all'interno del parcheggio del comando privinciale dei Vigili del fuoco, in una zona a sosta vietata. Uno dei vigili di turno, Davide De Giorgi, ha notato l'auto ferma di fronte ai garage da cui entrano ed escono gli automezzi e si è avvicinato per intimargli di spostarla ma avvicinandosi ha notato che l'uomo si era fermato perché stava male. Il vigile del fuoco ha immediatamente chiamato i colleghi e mentre allertavano il 118 l'uomo è stato soccorso con ossigeno e praticandogli le prime manovre di salvataggio. Poi una volta arrivata l'ambulanza è stato trasportato in ospedale dove i medici sono intervenuti d0'urgenza riscontrando che era in corso un infarto. L'uomo è stato salvato per miracolo e stando ai medici la differenza potrebbero averla fatta proprio quei pochi minuti in cui i vigili lo hanno soccorso dando subito l'allarme.Una volta uscito dalla rianimazione, il 57enne, che vive a Trepuzzi, ha chiamato i suoi salvatori per ringraziarli.