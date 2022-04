Malore dopo la partita a tennis: muore a soli 45 anni. Il paese sotto choc

Un malore fatale ha portato via, nel tardo pomeriggio di ieri, Gianluigi Ciriolo , di appena 45 anni, molto noto e amato in paese, a Castro.

Il malore dopo la partita a tennis

Gianluigi aveva giocato a tennis con gli amici e stava bene ma, rientrato a casa, si è sentito male. Era nella doccia quando i suoi genitori hanno sentito un rumore, un tonfo. Sono andati a vedere e Gianluigi non rispondeva. Vani tutti i tentativi di soccorso: quando l'ambulanza è arrivata in casa era già morto. Per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto, probabilmente a causa di un infarto. Grande dolore a Castro per la sua scomparsa: i genitori dell'uomo, titolari di un bar, sono molto noti e ben voluti in paese. Anche il sindaco, Luigi Fersini, con un post su Facebook ha salutato quel ragazzo buono e gentile andato via troppo presto.

