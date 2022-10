Malore dopo la cena: muore il biologo del Museo di Calimera

Un malore dopo una cena in famiglia. Muore il biologo del Museo di Storia Naturale di Calimera, Enrico Panzera. «Oggi è una bruttissima giornata per noi e per tutti quelli che ci sono accanto, il museo resterà chiuso oggi – così scrivono dalla pagina istituzionale dal Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento di Calimera – nella notte il biologo Enrico Panzera, ha perso la vita dopo un malore».

Chi era

Il ragazzo è figlio del direttore Sandro Panzera del Centro recupero Fauna omeoterma. Da una prima ricostruzione il ragazzo di 31anni si trovava a casa con la famiglia quando, dopo cena si è sentito male. Sono stati allertati subito i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla. Una giornata triste per la comunità di Calimera, per il museo dove Enrico si occupava delle sue amate tartarughe. Un punto di riferimento per lo studio, la conservazione, e il monitoraggio delle tartarughe marine dei mari Salentini. Il museo resterà chiuso. Enrico una figura poliedrica: viste le sue doti si divideva tra museo (per il quale si occupava soprattutto di didattica), centro recupero tartarughe marine e centro recupero Fauna omeoterma.

La dedica dei colleghi : «Il Nostro Enrico non c'è più, se n'è andato nella notte lasciando un vuoto e un dolore indescrivibile. Ci stringiamo nell' immenso dolore che ha colpito la sua famiglia e la sua amata Elisabetta. Oggi se ne va un caposaldo del nostro Centro Recupero. Niente sarà più come prima, perdiamo un Amico e un collega insostituibile. Vogliamo ricordarti nella tua ultima missione in Libano sempre in difesa delle tue amate tartarughe». Domani, 17 ottobre, alle 10 si svolgeranno i funerali a San Cesario nella parrocchia Sant’Antonio da Padova .