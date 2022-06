Va a far visita alla moglie defunta. Malore al cimitero: muore un 84enne

Probabilmente è stato un infarto a togliere la vita ad Antonio Tundo, 84enne di Galatina, che questa mattina era andato al cimitero per portare i fiori alla moglie defnta. La tragedia è avvenuta nel cimitero di Galatina. L'uomo, che si recava ogni giorno a salutare la moglie, era in compagnia del fratello quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

Vani i soccorsi

L'anziano si è accasciato a terra e sono state alcune persone presenti nei pressi della tomba a lanciare l'alarme, chiedendo l'intervento dell'ambulanza. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato infatti riconsegnato alla famiglia che potrà così disporre il funerale.