Agente si accascia dopo l'allenamento: polizia in lutto

Una morte fulminate, quella di Fabio Pegoraro, agente di Polizia di soli 43 anni che ieri si è accasciato nello spogliatoio del Centro polifunzionale della Questura di Bari, città dove prestava servizio, subito dopo aver terminato un allenamento. Nel suo paese, Lequile, oggi alle 17.30, si sono svolti i funerali. In tanti hanno voluto rendere l’ultimo saluto all’amico e collega nella parrocchia Spirito Santo di via Carducci, nel comune alle porte di Lecce.Fabio Pegoraro lascia moglie e due figli. Sul web sono stati in tanti a dirgli addio.