«Sono in ospedale attaccato all'ossigeno»: il giocatore di basket contagiato, l'affetto dei tifosi

Matteo Malaventura ricoverato a Pesaro perché positivo al coronavirus: paura e apprensione anche in Puglia per le condizioni dell’ex nazionale di basket che fino all’anno scorso ha indossato la casacca della Lupa Lecce, nel campionato di serie C Gold. Un esempio per i tanti giovani salentini che in questi anni si sono avvicinati alla palla a spicchi, per dedizione, passione e tenacia nel difendere i colori giallorossi. Ed è per questo, che appresa la notizia, nel pomeriggio di ieri, il presidente della Lupa Lecce, Angelo Perniola, ha voluto manifestare la testimonianza di vicinanza sua e di tutta la società, prima all’uomo e poi al campione sportivo. Lo steso Malaventura su Facebook, tramite il suo procuratore, Stefano Meller, ha voluto spiegare quanto avvenuto nelle ultime ore e quindi i primi sintomi ed il risultato positivo al Co-Vid19, che lo ha costretto al ricovero ospedaliero per i problemi respiratori.



«Sono in ospedale con una polmonite e attaccato all’ossigeno. Scrivo questo messaggio per sensibilizzare tutte le persone sulla gravità della situazione Coronavirus. Io sono una persona giovane e spero di guarire ma ieri sono stato al pronto soccorso e ho visto delle cose surreali: sembra di essere in guerra in sole 4 ore ho visto arrivare più di 50 persone tutte anziane tutte con le stesse crisi respiratorie». Malaventura aggiunge: «E’ una cosa impressionante vorrei fare i complimenti un ringraziamento infinito a tutti i dottori e infermieri che stanno lavorando vi meritate un monumento A tutte le persone fuori rispettate le regole non è un gioco spero di rivedervi tutti presto».



Quarantadue anni nato a Fano, Malaventura ha calcato i maggiori parquet italiani ed europei con la casacca di Scavolini Pesaro e Fortitudo Bologna. Per lui anche l’esperienza con la maglia azzurra. Nel novembre 2017, la scelta di venire a giocare in Puglia, a Lecce con la casacca della Lupa. Malaventura è anche sposato con una ragazza salentina, la cui famiglia è conosciuta in città. Un legame sportivo forte con l’intera organizzazione della Lupa, come ricorda Perniola. «Siamo vicinissimi a Matteo, che è sempre stato un uomo di squadra: un leader durante la sua esperienza con noi. A settembre avevo proposto a lui un ruolo dirigenziale. Ha ritenuto giusto però - spiega il rappresentante del sodalizio giallorosso-avvicinarsi alla sua famiglia ed i figli nelle Marche. E’ una persona straordinaria: un professionista con valori morali di assoluta rilevanza.Siamo sicuri che tornerà quanto prima alla sua vita quotidiana». A Matteo Malaventura, intanto, ieri, sono giunti decine di messaggi anche dalla Puglia, tra cui l'altro ex nazionale Mimmo Morena, che ha scelto ormai da anni il Salento come suo luogo di residenza non solo cestistica, ed a voluto rivolgere a lui un pensiero. Così come anche tanti giocatori e dirigenti delle squadre pugliesi che in questi anni hanno affrontato da avversario il campione marchigiano. Anche i supporters giallorossi sulla pagina social della Lupa hanno riservato decine di messaggi a Malaventura. © RIPRODUZIONE RISERVATA