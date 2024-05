La Regione Puglia da l'ok al sostegno alle cure per i due fratelli salentini, affetti dalla rara malattia di Lafora. Il Consiglio regionale ha infatti approvato la mozione presentata dal capogruppo La Puglia Domani, con cui si impegna la Giunta regionale a compartecipare alle spese di ospedalizzazione e cura con terapia sperimentale per due giovanissimi fratelli pugliesi affetti da malattia di Lafora, integrando la somma residua rispetto ai fondi raccolti mediante la campagna di raccolta lanciata dai genitori.

APPROFONDIMENTI LECCE Matteo e Niccolò, fratelli con la stessa malattia rara: per le cure (in America) servono 300mila euro. Solidarietà in Salento: già raccolti oltre 70mila euro

Per far fronte alle spese di ospedalizzazione e consentire la somministrazione del farmaco sperimentale creato ad hoc per la malattia di Lafora, sono necessari 150 mila dollari a paziente per due anni di trattamento, durante i quali i due fratelli dovranno essere portati a Dallas a cadenza trimestrale.

La raccolta fondi partita dal Salento, attraverso la campagna "Gofoundme" ha interessato l'intera regione, consentendo sinora di raccogliere oltre 150mila euro. La macchina della beneficenza è tutt'ora attiva sul web e coin il coinvolgimento di numerosi ordini professionali.