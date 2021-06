Maglie, a tutta velocità con l'auto fra i passanti. Poi abbandona l'auto e fugge: preso

Al segnale di Alt, si è dato alla fuga lanciando l'auto a folle velocità per le vie del centro di Maglie, nel Salento. Serata movimentata quella di domenica, nella città salentina. G.P.A., 27 anni, è stato infatti denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Maglie, per resistenza a pubblico ufficiale e multato per aver guidato con la patente sospesa, a velocità eccessiva e senza rispettare i semafori.

I controlli e la fuga

Quando i militari, intorno alle 22, gli hanno fatto segno di fermarsi, il 27enne si è dato alla fuga, costringendo i carabinieri a un lungo inseguimento e mettendo in serio pericolo passanti e auto che popolavano, a quell'ora di domenica, la centrale piazza Aldo Moro. Una volta abbandonata la città e raggiunta la campagna, il 27enne ha abbandonato l'auto e si è dileguato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Ma le indagini dei militari hanno permesso di risalire a lui e di rintracciarlo. A quel punto, assistito da un avvocato, ha ammesso tutto ed è stato denunciato. L'auto è sotto sequestro.