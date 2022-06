Maglie, rubati tre camion della raccolta rifiuti. Mezzi recuperati nel barese grazie al gps

Hanno forzato il cancello del deposito nella zona industriale di Maglie, portando via tre mezzi per la raccolta dei rifiuti. Vittima del furto la Mta, società che gestisce l’appalto per la nettezza urbana all’interno del Comune Salentino.

Il furto e la fuga

I malviventi sono riusciti ad appropriarsi di tre camion dandosi alla fuga sulla Statale 16. La scoperta dell’effrazione è avvenuta questa mattina presto quando gli addetti si sono recati per il giro quotidiano di raccolta. A quel punto è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri.

I mezzi, dotati di gps, sono stati rintracciati nel Barese, mentre degli autori del furto si erano dati alla fuga. I carabinieri hanno sequestrato i camion per questo il sindaco Ernesto Toma ha informato la cittadinanza che ci sarebbero stati ritardi nella raccolta. La Mta ha comunque già disposto un servizio sostitutivo e nelle prossime ore, se ci sarà il dissequestro, tutto tornerà alla normalità.

Indagini in corso per cercare di identificare gli autori del furto.