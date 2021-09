Pugno di ferro dei carabinieri di Maglie per quanto riguarda il rispetto delle regole anti covid nei centri sportivi. Su quattro palestre controllate nei giorni scorsi una - la Calistenics Salento - è stata infatti pizzicata con all'interno due atleti senza green pass, mentre il titolare non indossava la mascherina. Per l'uomo è scattata la sanzione amministrativa con chiusura del centro per cinque giorni.