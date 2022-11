Investita mentre attraversa la strada: donna ricoverata in gravi condizioni in ospedale

Sono gravissime le condizioni di una 62enne magliese, insegnante di religione, investita intorno alle 17.30 nei pressi dell’ex Agenzia delle Entrate. La donna era intenta ad attraversare la strada per raggiungere il parcheggio poco distante, quando è stata travolta da una I10 Hyunday rossa guidata da una ventenne, finita sotto shock. L’incidente è avvenuto precisamente in via Cavalieri di Vittorio Veneto: la donna investita è stata trasferita in codice rosso a Scorrano, in quanto necessitava di rianimatore.



Sul posto sono arrivati i carabinieri guidati dal comandante di Stazione, maresciallo De Rosa che hanno bloccato l’accesso alla via e cercato di ricostruire la dinamica. La conducente alla guida della Hyunday aveva appena svoltato a sinistra, quando si sarebbe trovata la donna a contatto con l’auto. Uno scontro non violento, come raccontano i testimoni, ma le cui conseguenze hanno avuto effetti devastanti. La 62enne infatti ha battuto la testa sull’asfalto perdendo immediatamente conoscenza. Sul posto anche la Polizia locale di Maglie.