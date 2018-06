Maglie, i vandali si accaniscono sulla statua del Cuore di Gesù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno staccato l'intera statua infierendo in particolare sulla testa che adesso non si trova più. Ad accanirsi nella notte sul Sacro Cuore di Gesù nel parco Pino Palanga di Maglie, nei pressi di via Scorrano, sono stati alcuni vandali. La scultura è stata staccata completamente dal basamento, ma gli autori hanno spiccato anche la testa portandola probabilmente con loro. Forte lo sdegno in dei parenti del parroco a cui è stato intitolato il parco e dei residenti del quartiere che avevano donato la rappresentazione di Gesù. La famiglia tramite i social, ha lanciato un appello a chi dovesse ritrovare la parte mancante della scultura.