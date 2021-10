Maglie, contagi nella scuola media: 15 classi costrette da oggi alla Dad

Quindici classi di scuola media a casa in isolamento fiduciario domiciliare e, quindi, riparte anche a Maglie la didattica a distanza. La dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo maglie, Anna Rita Cardigliano ha infatti disposto a partire da oggi, 11 ottobre, e «fino a nuove direttive», le lezioni a distanza per 15 classi di scuola media, nelle quali si è verificato un caso di positività al nuovo coronavirus.

L'infezione da Covid-19 che ha imposto l'emanazione della circolare e le misure di contenimento del contagio è stata accertata, in realtà, in una seconda classe: positivo un ragazzino. Per garantire dunque il blocco dell'infezione si è reso necessario l'isolamento di quella classe, ma anche delle altre nelle quali operano gli stessi docenti. Non si tratta del primo caso di contagio a scuola nel Salento e l'arrivo della stagione fredda metterà alla prova il mondo dell'istruzione, nella speranza siano scongiurati nuovi, lunghi periodi di studio da casa.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

