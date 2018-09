Calcinacci in aula: bimbi rimandati a casa per precauzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bambini rimandati a casa per precauzione. È successo questa mattina a Maglie, per decisione della dirigente della scuola elementare “Principe di Piemonte”, in via Matteotti. Poco prima di aprire i cancelli, il personale si è accorto del distacco di alcuni pezzi di intonaco in una classe del primo piano. Così, la dirigente, Maria Stella Colella ha deciso di non far entrare gli alunni, avvisando immediatamente l’Ufficio tecnico magliese.Sono in corso sopralluoghi in tutte le aule.