Nuovo furto alla pizzeria "La Maglianese". Il secondo in 48 ore

Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo furto ai danni della pizzeria “La Maglianese” a Magliano , frazione di Carmiano. A distanza di 48 ore dal primo colpo, i ladri sono tornati a far visita nell’attività commerciale in piazza degli Eroi, e dopo aver forzato la porta d’ingresso con un arnese da scasso, hanno fatto razzia di salumi, formaggi e bibite per un bottino di oltre 1000 euro. Un furto messo a segno intorno alle 4 del mattino, probabilmente pianificato dai malviventi dopo una prima “visita” in pizzeria avvenuta la notte di sabato scorso, in cui erano riusciti a portar via alcune casse di birre e circa 200 euro di fondo cassa.Ladri, che potrebbero essere gli stessi ad aver tentato un’ora prima un altro furto ai danni del bar Diesel, situato all’interno della stazione di carburanti su via Lecce, fallito per l’arrivo sul posto dei vigilantes della Velialpol.Sul doppio colpo e sul tentato furto indagano i carabinieri della locale stazione.