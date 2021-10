Magliano, si avvicina all'auto e la cosparge di benzina: fiamme nel centro del paese

Notte di fuoco a Magliano, frazione di Carmiano. Data alle fiamme poco dopo le due di notte, un'auto, una fiat Punto - di proprietà di un assicuratore 40enne del posto - parcheggiata all’esterno dell’abitazione su via XXIV Maggio. Fermato dai carabinieri, il presunto autore dell’incendio.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

APPROFONDIMENTI LECCE Auto in fiamme a Magliano, vigili del fuoco al lavoro per spegnere...



Nessun dubbio sulla natura dolosa delle fiamme: le videocamere di sorveglianza poste su alcune abitazioni della zona, hanno ripreso un uomo, giunto in zona in sella ad una bicicletta, avvicinarsi alla vettura e cospargerla di benzina prima di appiccare il fuoco. Le fiamme in meno di 15 minuti hanno distrutto completamente il mezzo e danneggiato parte del prospetto della casa. L’intervento dei vigili del fuoco, richiamati sul posto dai residenti, ha scongiurato ulteriori danni alle abitazioni vicine.



Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri, che dopo aver effettuato i rilievi ed avviato le indagini, a distanza di alcune ore, hanno fermato sulla stessa strada dell’incendio della Fiat, un uomo in sella ad una bici, con una tanica di benzina nel cestello, sospettato al momento di essere l’autore del rogo. Ignoto invece il movente del gesto: i militari seguono diverse piste e non escludono che possa essersi trattato anche di errore di vettura, ipotesi che spiegherebbe il ritorno dell’uomo in zona.