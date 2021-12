Magico Natale in Puglia: elfi, giostre, luci e mercatini. Tutti gli eventi in programma

Giochi di luci e spettacoli di installazioni, magiche atmosfere nei borghi e profumo di dolci e caramelle per le strade. E poi elfi, giostre con i cavalli, mercatini e pagodine, alberi addobbati e presepi: in Puglia è già tempo di Natale. E da Bari al Salento il calendario delle feste si arricchisce di eventi dedicati a grandi e piccini. Ecco tutte le iniziative in programma già a partire da questo weekend

Alberobello si accende con il “Christmas lights”

Nella Capitale dei Trulli si accende il Natale. Lunedì 7 dicembre al calar della sera a Locorotondo come tradizione, le case a cono si accenderanno di colore e di magia, in coincidenza con la festività dell’Immacolata e con l’anniversario del riconoscimento Unesco (di cui proprio quest’anno ricorre il 25ennale). A fare da cornice ci sarà anche la filodiffusione con musiche natalizie per tutte le vie del paese. È il «Christmas lights» 2021, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con ENGIE e Unique Eventi. Una cascata di luci, strenne, palle di neve multicolori e cangianti scenderanno sui trulli di tutta la zona Monti, mentre le tradizionali proiezioni sul Belvedere e sul Trullo Sovrano infonderanno il calore del Natale. L’allestimento di addobbi e luminarie natalizie per le vie del paese, da Largo Martellotta, a piazza del Popolo, a corso Vittorio Emanuele, è sempre su iniziativa dell’amministrazione comunale e l’associazione «Alberobello lovers», che riunisce circa 50 commercianti della zona. Tutto il rione Monti fino a Largo Martellotta e alle stradine che portano al Comune saranno riempiti di ghirlande e di palle argento e oro che si alterneranno alle catenarie.

A Bari percorsi di luce, albero di Natale e il villaggio degli elfi

Ricco di appuntamenti il calendario promosso dal Comune di Bari per le festività natalizie: già a partire da domenica 5 dicembre la città sarà animata da una serie di eventi rivolti ad adulti e bambini. Un percorso di luce disegnerà il profilo della muraglia, di corso Vittorio Emanuele e del lungomare di Crollalanza, mentre piazza del Ferrarese ospita il bosco di Natale allestito a cura di Amgas con il grande Albero di Natale.

L’accensione dell’Albero di Natale si terrà, come da tradizione, il 6 dicembre. Nel pomeriggio dello stesso giorno si apriranno al pubblico i mercatini di Natale. In centro un tappeto di luci aeree illuminerà le vie dello shopping - via Sparano, via Argiro e via Manzoni - mentre nei diversi quartieri i Municipi stanno procedendo all’allestimento delle luminarie nelle principali strade e piazze. L’8 dicembre in piazza Umberto il Villaggio di Babbo Natale, con i suoi fantastici elfi, apre le porte al pubblico con attività ludiche e ricreative pensate in particolare per i più piccoli e per le loro famiglie: ogni giorno, dalle ore 16 alle 22, si terranno letture, laboratori, proiezioni di film, racconti animati, spettacoli di teatro di figura e tanto altro. L’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, nel corso della quale sarà acceso anche l’albero di luminarie artistiche, è in programma mercoledì 8 dicembre alle ore 18.

Ospite d'eccezione Giovanni Muciaccia, volto storico di «Art Attack», che il 10 dicembre, alle 17, nella sala polivalente dello Stadio San Nicola, terrà uno show/laboratorio dedicato alla creatività per realizzare insieme al pubblico uno dei suoi attacchi d'arte. L'evento è realizzato in collaborazione con SSC Bari. Fino al 9 gennaio, inoltre, si potrà ammirare nel Museo civico il San Nicola di circa due metri di altezza composto da 60mila mattoncini colorati, progettato e realizzato da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego÷ certified professional italiano. La mostra «A brick for Nick» è stata inaugurata oggi al termine dell'omonimo contest dedicato agli appassionati dei celebri mattoncini danesi, realizzato in collaborazione con l'associazione PugliaBrick e con il contributo dell'assessorato comunale alle Culture.

A Locorotondo "Xmas Garden": villaggio di Natale, installazioni artistiche e food

Il Comune di Locorotondo e la Pinto Florovivaistica in collaborazione con Hakuna Matata circus è lieta di presentare la locandina "Xmas Garden 2021 - La magia del Natale nel Bosco Incantato". Dal 4 dicembre vi aspettiamo a Locorotondo in piazza Moro con delle giornate evento da non perdere! Attraversando il nostro labirinto ci saranno diverse aree con attività, scenografie e delizie speciali! Il tutto si svolgerà all’aperto, l’ingresso sarà contingentato per non creare alcun assembramento, ci sarà l’obbligo della mascherina lungo tutto il percorso e accesso solo muniti di green pass, perché la sicurezza di tutti non deve passare in secondo piano. Abbiamo tutti bisogno di scaldare il cuore, tornare a far brillare i nostri occhi e condividere momenti di gioia insieme, ma in assoluta sicurezza.

A Polignano a Mare casette, mercatini e street food

Casette e mercatini torneranno anche a Polignano a Mare tra prodotti tipici, street food e un'atmosfera natalizia da fare invidia alla Lapponia. Nella passeggiata tra i vicoli del paese la musica natalizia ripierà le strade.

A Lecce la magia della giostra a cavalli, le pagodine in piazza e il mini luna park

Si riaccendono le giostre e per Natale arriva un mini luna park a Settelacquare a Lecce. Ma ritorna la mostra dei Presepi nella Chiesa della Nova. Tra le attrazioni pensate dall'amministrazione comunale per le festività in città anche un piccolo parco divertimenti invernale nella zona di Settelacquare. Ma già da domani saranno accese tutte le luminarie in centro e sarà in funzione la Giostra Meravigliosa in Piazza Mazzini, una delle principali novità di queste festività in città. “Merry Go Round”: la giostra a cavalli galoppanti per adulti e bambini farà da protagonista al villaggio natalizio di pagodine e luci allestito nel cuore della città.

Altra novità è il ritorno della mostra dei Presepi con le installazioni artistiche della Natività che saranno allestite nella Chiesa della Nova. «In accordo con l'associazione Italia Nostra, che gestisce gli spazi, abbiamo deciso di organizzare la mostra, giunta alla sua ventesima edizione, all'interno della chiesa di via Idomeneo nei pressi di Porta Napoli ha aggiunto Foresio - ed è un luogo poco conosciuto anche dai leccesi. E questa sarà l'occasione per riscoprirlo. Gli ingressi saranno contingentanti e ci sarà l'obbligo del green pass».

Confermato il ritorno ai Teatini della Fiera dei Pupi.

A Brindisi “Start Christmas”: Babbo Natale arriva in carrozza

Domani e domenica a Brindisi e per tutti i weekend di dicembre sarà possibile visitare il mercatino di Natale. Le sorprese non finiscono qui spiega l’ organizzatore Angelo Fontò. Domenica 5 Dicembre alle ore 11:30 ci sarà l’ arrivo in carrozza di Babbo Natale.Dopo i weekend di festa trascorsi nei parchi cittadini Di Giulio e Cesare Braico sarà ancora possibile far divertire i bambini Presso il piazzale retrostante il Monumento al Marinaio.