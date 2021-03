Contagi fra le maestre della scuola: tre erano state vaccinate. Quarantena per il personale e gli alunni in presenza

Un'altra maestra positiva al Covid nella scuola Stomeo Zimbalo di Lecce. Anche questa docente si era sottoposta al vaccino AstraZeneca nelle settimane precedenti: come ribadito a più riprese dalle autorità scientifiche italiane ed europee, infatti, il vaccino protegge dall'infezione anche solo riducendo in maniera significativa gli effetti dell'esposizione al Covid-19.

LEGGI IL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA: Disposizioni Chiusura Roma 2_20111637.pdf

L'ALLARME

Nella sede 1 della scuola di via Roma, al rione San Sabino, si segnala da ieri la presenza di una collaboratrice scolastica positiva, così come quattro contagi sono stati accertati fra i docenti della sede numero 2. Tre di questi quattro docenti si sono sottoposti al vaccino. La quarantena è scattata subito, già lunedì scorso, sia per il personale amministrativo e docente, che per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ai quali le ordinanze ministeriali e regionali garantiscono la frequenza a scuola, in presenza, nonostane in Puglia vigano le restrizioni da zona rossa, Dad compresa.