Maestra positiva, chiusa la Stomeo-Zimbalo di Lecce

Chiusura a Lecce per la scuola dell'infanzia Stomeo Zimbalo, che si trova in viale Roma. Oggi e domani il plesso resterà chiuso per sanificazione, dopo aver riscontrato la ositività al covid di una delle insegnanti. La donna è asintomatica. Resterà invece regolarmente aperto il plesso della primaria che si trova accanto.

La scuola leccese è solo l'ultima di una lunga serie di chiusure che nei giorni scorsi hanno interessato Cursi e Castrignano de' Greci.

A Cursi il sindaco Antonio Melcore ha sospeso le attività delle scuole dell'infanzia e della primaria fino al 31 gennaio a causa della positività al Covid19 del genitore di un bambino frequentante la scuola dell'infanzia e di un alunno della primaria. Scuola dell'Infanzia di Castrignano dei Greci dopo la positività di una maestra.

Ultimo aggiornamento: 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA