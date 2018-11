La madre lo aspetta da giorni ma il figlio è detenuto in Svizzera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTRIGNANO - Per fortuna alla fine le notizie sono arrivate. Dopo cinque giorni senza dare notizie a casa, dove la madre aspettava che tornasse dalla Germania dove lavora, oggi la donna ha scoperto che il figlio si trova in prigione in Svizzera. È la storia del 35enne Andrea Lanzilotto, originario di Castrignano dei Greci. Sua madre lo attendeva domenica sera a casa, nel Salento, dove Andrea sarebbe dovuto rientrare in pullman da Francoforte, città della Germania in cui lavora. Andrea, però, a casa non è mai arrivato né ha fatto sapere che fine avesse fatto. E sua madre, che ha vissuto giorni di angoscia, ha denunciato la scomparsa del figlio ai carabinieri.Andrea non ha dato notizie di sé fino a oggi pomeriggio quando avrebbe comunicato a sua madre di essere detenuto in Svizzera per alcune multe non pagate. In queste ore i carabinieri stanno cercando di capire cosa siasuccesso e come mai da Francoforte, diretto a Roma con destinazione Salento, sia finito in Svizzera