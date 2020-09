Fugge con i 5 figli e lo denuncia: «Mi svegliava a forza di botte». Arrestato

Ultimo aggiornamento: 11:22

Dopo anni di violenze e soprusi terribili, abbandona di notte il suo compagno e fugge con i figli a casa della sorella. Ma lui non accetta che lei lo lasci, la insegue: «Torna con me o ti ammazzo». A mettere fine all'ennesima storia di violenze familiari sono stati gli agenti delle Volanti di Polizia, la mattina del 22 settembre scorso, nel Salento . A comporre il 113 è stata proprio la donna maltrattata, madre di 5 figli dai 13 ai 4 anni, che ha voluto mettere al riparo dalla furia di quell'uomo, il padre, con il quale ha convissuto per anni e dal quale, per anni, ha sopportato umiliazioni e vessazioni fisiche: «Mi svegliava, di notte, a forza di botte, sputi e insulti e mi lasciava tramortita per terra».In manette un uomo di nazionalità montenegrina di 36 anni. Che dopo aver tentato di entrare nella casa della sorella della sua ex compagna, si è scagliato anche contro i poliziotti, inveendo e cercando in ogni modo di raggiungere la donna, minacciando di morte lei e i suoi familiari, della sorella e della madre in particolare, "ree" di aver ospitato la sua ex compagna dopo la fuga.Una sola volta, questa donna, era riuscita a trovare il coraggio di denunciare il convivente: era il 2017. Ma lui, a piede libero, si era vendicato con nuove, più forti violenze e minacce fino a indurla a rimettere la querela, a ritirarla. Ora lei e i suoi figli si trovano in una località protetta. E lui dietro le sbarre del carcere di Borgo San Nicola.