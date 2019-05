Trovato morto macellaio di 44 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato trovato impiccato, a soli 44 anni, un macellaio di Arnesano.Si chiamava Luca Arnesano e risiedeva a Monteroni, ma aveva la sua attività nel vicino comune di Arnesano.La scoperta drammatica questa mattina. L'uomo, padre di tre figli, si è chiuso nel negozio di via Materdomini, angolo via Roma, e ha dato seguito al suo proposito suicida. Fuori dalla macelleria, le auto dei vigili e dei carabinieri.Ignoti i motivi che hanno spinto Arnesano all'estremo gesto. Restano lo sconforto e la disperazione dei familiari.La famiglia Arnesano è nota anche nel capoluogo, per la macelleria di via Papatodero, vicino a piazza dei Partigiani.