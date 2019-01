Choc in paese: macellaio trovato morto in negozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc in paese all'alba di oggi per la tragica scoperta del corpo senza vita di un noto commerciante. Il 65enne di Salice, A.B., si è tolto la vita ieri sera: l’uomo è stato trovato impiccato nella sua macelleria, dove in un locale situato sul retro del negozio adibito a deposito, ha scelto di dire addio alla vita. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che una volta sul posto, hanno fatto di tutto per rianimarlo, purtroppo inutilmente. Non si conoscono le ragioni che hanno portato l’uomo, molto conosciuto in paese, a compiere il gesto estremo. In tantissimi, anche sui social, ne piangono la scomparsa.