Sono 37 le piattaforme di depurazione in provincia di Lecce e in molti casi già avviati gli interventi di adeguamento e potenziamento. Ma la grana resta tutta e tocca da vicino “capitali” del turismo balneare come Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò che attendono ancora il blocco dello sversamento sottocosta per puntare alla conquista della bandiera blu. Con l’allerta inquinamento che, nei periodi del tutto esaurito, torna a farsi sentire quando i reflui rischiano di finire in mare o di diffondere troppi cattivi odori con gli autospurgo al lavoro all’alba.Regione e Aqp “spingono” al riuso dei reflui e restano, in provincia di Lecce, solo due Comuni sottoposti a procedura di infrazione con condanna definitiva: Porto Cesareo, appunto, e Taviano, per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane con lo sversamento in mare che, come si diceva, allontana ancora dal traguardo della bandiera blu molte anche le marine leccesi o, ad esempio, Ugento che è un’altra delle “capitali” del turismo balneare.Certo è che molti depuratori delle zone costiere continuano ad andare in “sofferenza” per l’aumento spropositato delle presenze sul territorio soprattutto nei mesi estivi. Nel report estivo di Legambiente, dedicato al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque, i numeri testimoniano un cambio di passo in tutto il Salento oltre che nel resto della Puglia. Ora la Regione punta decisa sull’affinamento e sul riuso integrale delle acque depurate che non saranno più disperse, ma utilizzate a fini agricoli o civili, per l’irrigazione e anche per spegnere gli incendi.