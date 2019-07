Lutto nel mondo dello sport: morto Giovanni Semeraro, ex patron del Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE- Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Giovanni Semeraro, imprenditore ed ex patron del Lecce.Si è spento a 82 anni nella clinica Petrucciani di Lecce, dove era ricoverato dopo il malore improvviso dallo scorso 7 luglio dovuto a uno scompenso cardiaco. L'imprenditore, malato da tempo, era poi stato ricoverato in clinica, dove il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore.