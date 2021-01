Lutto nel mondo dell'impresa: morto Pietro De Francesco, fondatore della Dfv

Lutto nel mondo iprenditoriale salentino, è morto Pietro De Francesco, storico e lungimirante fondatore dell’azienda DFV. Si è spento nella sua Tiggiano, nel pomeriggio di ieri, all’età di 83 anni.

Nel 1972 creò quella che oggi è una azienda leader nazionale nel settore della verniciatura di estrusi e laminati in alluminio. Fondata a Surano, dove tuttora ha la sua sede principale, DFV ha oggi risonanza internazionale. Con sedi anche in Australia ed in Brasile, oltre alle 3 sedi nazionali, è gestita oggi dai figli di De Francesco: Luciano, Franco e Tina. Quest’ultima, in occasione delle ultime elezioni regionali, ha corso come candidata alla carica di consigliere ottenendo ben quasi 6mila preferenze nella lista “Con Emiliano”.

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA