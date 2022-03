Lutto nel mondo del tennis: addio al presidente del circolo di Maglie, Carlo De Iaco

Addio a Carlo De Iaco. Il Salento e la città di Maglie piangono la morte dello storico presidente del circolo tennis Maglie, presidente onorario della Fit regionale pugliese e proprietario della Sveag, noto concessionario Volkswagen-Audi della provincia leccese. Il ct Maglie è uno dei circoli tennis più attivi sul territorio italiano.

(Un'immagine storica del Ct Maglie, a sinistra l'allora direttore sportivo Antonio Baglivo e il presidente Carlo De Iaco)

L'81enne imprenditore si è spento nella serata di ieri, 9 marzo. Centinaia in poche ore le dimostrazioni di affetto e di cordoglio piovute sulla pagina del circolo, di cui De Iaco è stato fra i fondatori nel 1962 e presidente dal 1976 al 2019. Grazie al suo impegno, infatti, nel corso degli anni Sessanta il Ct Maglie è diventato un punto di riferimento per il tennis in Puglia con l’organizzazione di tornei di alto livello e la partecipazione ai campionati nazionali a squadre culminati nell’approdo in serie A nei primi anni Ottanta. I campi da tennis del circolo di De Iaco sono stati calcati da tennisti del calibro di Isidoro Alvisi, Michele Pasca e Gianni Garzia, oltre ai fratelli Gigi e Cosimo Costa.