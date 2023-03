Taviano, il Comune proclama il lutto cittadino per la morte di don Salvatore Barone

Lutto cittadino a Taviano per la morte di don Salvatore Barone, da quasi 60 anni impegnato nel suo ministero pastorale in paese. Il sacerdote, 93 anni, si è spento nella tarda serata di ieri presso l'hospice di Tricase.

Chi era

Nato nel 1930 a Parabita, don Salvatore ha frequentato il seminario di Nardò e poi quello di Viterbo. Sacerdote dal 1953, dopo un anno trascorso a Nardò, ha vissuto il suo ministero per intero nella città di Taviano: dal 1954 al 1957 vicario nella parrocchia San Martino, dal 1957 al 1958 vicario nella parrocchia B. V. M. Addolorata; dal 1958 al 1959 vicario economo della parrocchia San Martino; dal 1959 al 2005 parroco della parrocchia San Martino. Dal 2005 è diventato collaboratore parrocchiale in Taviano, prestando il suo servizio in entrambe le comunità parrocchiali. A livello diocesano è stato membro del Consiglio presbiterale, membro del Consiglio di amministrazione dell'Idsc, incaricato per la pastorale dei pellegrinaggi, vicepresidente dell'Idsc, presidente diocesano Faci. È ricordato anche da generazioni di alunni come insegnante di religione a Taviano e presso l'istituto tecnico commerciale di Casarano.

La diocesi

«Negli anni del ministero in parrocchia - ricorda la diocesi di Nardò-Gallipoli - don Salvatore ha sempre dimostrato una particolare attenzione al mondo del sociale, curando in particolare la formazione delle giovani generazioni, creando occasioni di incontro per il confronto e il dialogo. Ha dotato la parrocchia San Martino di locali pastorali per la crescita dei ragazzi. È conosciuta da tutti la sua passione per i viaggi e come organizzatore e animatore spirituale ha guidato diversi pellegrinaggi nei grandi santuari».

La sua situazione di salute si era aggravata rapidamente nei giorni scorsi. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella parrocchia San Martino dal vescovo di Nardò-Gallipoli monsignor Fernando Filograna. La salma sosterà fino a domani mattina nella chiesa dell'Immacolata.

La giunta comunale di Taviano, guidata dal sindaco Giuseppe Tanisi, ha proclamato per domani il lutto cittadino. «Autorevole e saggia guida spirituale e morale di intere generazioni - sono le parole del primo cittadino - lascia ora un vuoto profondo in tutti noi che lo abbiamo avuto come padre, maestro e amico. Alla cara sorella Agnese ci stringiamo con commozione e affetto».