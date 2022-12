Lutto nel mondo dei balneari: muore Claudio De Pace storico gestore del lido Orange Sun di Porto Cesareo

Lutto nel mondo dei balneari: gli operatori turistici e Porto Cesareo piangono la scomparsa di Claudio De Pace, storico gestore di uno dei lidi più rinomati della costa jonica l'Orange Sun.

L'imprenditore si è spento nelle scorse ore lasciando nello sconforto familiari, gli amici e i clienti che da sempre ne apprezzavano le doti umane ed i valori. La scomparsa di De Pace ha suscitato tanta commozione ed in tanti gli stanno rivolgendo un saluto di commiato sui social.

Tra questi la sindaca di Porto Cesareo Silvia Tarantino e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, che ha voluto rivolgere un pensiero a De Pace con una clip del video di “Estate”, girato proprio sulla spiaggia dell'Orange Sun nel 2005: «Questo è tanto altro non ci sarebbe stato senza di te. Ho il cuore distrutto! è il tuo mare dentro!!! Sarai sempre con noi! In ogni onda di mare, in ogni sorriso d’estate».