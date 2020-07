Lupo aggredisce una turista, paura agli Alimini

OTRANTO - Ancora problemi per l'esemplare di lupo che da tempo vive nei pressi dei Laghi Alimini, a Otranto.

Dopo l'episodio della bambina a cui aveva strappato parte del vestito, oggi l'animale ha aggredito una turista di 47 anni in vacanza a Serra Alimini.

Questa mattina, intorno alle 6, la donna si trovava sulla spiaggia quando sarebbe stata ferita dall'animale ed è stata portata al pronto soccorso di Scorrano per essere medicata.

Per la donna sono stati necessari diversi punti di sutura per alcuni Morsi e graffi alla schiena. Ultimo aggiornamento: 09:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA