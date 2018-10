Lupiae, stipendi a rischio. Dipendenti pronti al sit in

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione della Lupiae Servizi, azienda partecipata del Comune di Lecce è sempre più critica. I dipendenti rischiano di non percepire gli stipendi di ottobre, novembre, dicembre e le 13esime. Mentre attendono ancora quello di settembre.Dopo un incontro che si è tenuto questa mattina tra dipendenti e sindacati si è deciso di organizzare un’assemblea che si terrà mercoledì pomeriggio alle 17 presso il centro sociale di via Roma per preparare il sir in che da giovedì sarà permanente.“La difficile situazione della Lupiae Servizi, società partecipata del Comune di Lecce, si trascina da troppo tempo ormai. I sacrifici messi in atto dai lavoratori negli anni scorsi evidentemente non vengono ritenuti sufficienti al risanamento dei problemi economico-finanziari che producono, da molto tempo, solo bilanci negativi e richieste di intervento da parte dell'amministrazione comunale - scrivono in una nota i sindacati - Il piano di risanamento, in ossequio alle disposizioni legislative, imporrebbe un ridimensionamento del contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori come unica condizione all'ottenimento della proroga delle convenzioni. Le Organizzazioni Sindacali, nelle varie riunioni tenutesi sia presso la società sia presso il Comune, hanno categoricamente respinto tale impostazione perché ritengono impossibile chiedere ai lavoratori ed alle loro famiglie di aggiungere altre difficoltà alla loro condizione. Pertanto le sigle sindacali hanno convocato un’assemblea di tutti i dipendenti per mercoledì 10 ottobre alle ore 17 presso il Centro Sociale di Via Roma. Un’occasione per condividere unitariamente linee rivendicative ed, eventualmente, azioni di lotta a sostegno delle ragioni dei lavoratori”.