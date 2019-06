Lupiae servizi, nuovo amministratore, revisore e collegio sindacale: ecco i bandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lupiae, l'amministrazione del sindaco Carlo Salvemini volta pagina. E apre le selezioni per il nuovo amministratore unico, che sostituirà l'attuale Tatiana Turi, per il revisore legale e per i componenti del Collegio sindacale.Tutte le figure durerebbero in carica tre esercizi. Sono rieleggibili e scadranno alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.I bandi sono tutti disponibili on line. E le domande di partecipazione alla selezione pubblica andranno presentate entro il 10 luglio prossimo.«Il rappresentante del Comune nella società partecipata - specificano da Palazzo Carafa - deve possedere una competenza tecnica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica. A tal fine il rappresentante è scelto considerando le qualità e competenze professionali emergenti da studi compiuti o da funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche e private, o per uffici pubblici ricoperti».Chiunque sia interessato a ricoprire la carica può presentare, entro mezzogiorno del 10 luglio prossimo, una domanda di candidatura, in carta libera, da compilare secondo il modello reperibile sul sito istituzionale del Comune capoluogo (www.comune.lecce.it), indirizzata al sindaco e nella quale autocertifica, a pena di esclusione, «dati anagrafici, residenza e cittadinanza; possesso dei requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere comunale; possesso di una particolare competenza tecnica e/o amministrativa acquisita per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti; assenza di rapporti di parentela, coniugio ed affinità sino al terzo grado con il sindaco; assenza di alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 c. c.; assenza di alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n.39; assenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012; assenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 1, comma 734, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)».Va ricordato che già nel 2017 Salvemini avviò l'iter per sostituire il management della Lupiae e quello della Sgm. Iter che si arenò poi per i ricorsi presentati dai vertici societari, ma che permise al primo cittadino di raccogliere centinaia di candidature alle cariche di Lupiae ed Sgm. Tornando alle domande da presentare ora, andranno corredate dal curriculum vitae e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.«La proposta di nomina - precisano ancora da Palazzo Carafa - può essere avanzata anche dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dal Rettore dell’Università, dai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali, dai rappresentanti delle Associazioni iscritte all’Albo Comunale».Informazioni ulteriori sono disponibili sul sito del Comune o potranno essere richieste al responsabile del procedimento (Mauro Martina tel.0832.682302; email: mauro.martina@comune.lecce.it).