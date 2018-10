Lupiae, il sindaco rassicura sui posti di lavoro "ma gli stipendi vanno rivisti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mantenere tutti i livelli occupazionali. Questo nelle intenzioni di amministrazione comunale è vertici di Lupiae servizi che si sono riuniti oggi insieme ai sindacati davanti al prefetto Claudio Palomba per l'ultimo dei tre incontri finalizzati a trovare una via di uscita ad una vicenda che tiene con il fiato sospeso 270 lavoratori e le loro famiglie. Ma le rassicurazioni riportate dai sindacati alla fine del tavolo tecnico ai lavoratori in assemblea davanti al palazzo della prefettura non sono servite a calmare gli animi già esasperati dai continui rinvii del pagamento della mensilità di settembre.I dipendenti si sono spostati sotto Palazzo Caraffa ed una delegazione di lavoratori è salita per parlare con il sindaco Salvemini. Il quale ha ribadito che non ci saranno tagli del personale ma ha sottolineato la necessità di una rivisitazione che dovrebbe portare alla trasformazione della Lupiae in una multiservizi.La tabella delle retribuzioni attualmente nelle mani del primo cittadino verrà discussa con ogni probabilità in una pubblica assemblea tra sindaco, lavoratori e sindacati già lunedì prossimo. Poi, tra mercoledì e giovedì, nuovo tavolo tecnico in Prefettura.