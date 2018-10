Lupiae, garantiti gli stipendi di settembre Chiesto il tavolo in Prefettura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Garantito ai dipendenti della Lupiae il pagamento dello stipendio del mese di settembre perché arriveranno a breve i 300mila euro dal Ministero di Grazia e giustizia. La conferma è arrivata durante l'incontro con i dipendenti che si è tenuto nel pomeriggio, da parte di Gabriele Taurino, direttore del personale della Lupiae.La presidente Tatiana Turi ha affrontato la questione anche con il presidente della Corte D'Appello Roberto TanisiNonostante le rassicurazione, è stato comunque richiesto comunque tavolo in Prefettura per affrontare il problema. Poi si andrà avanti con assemblea permanente. La maggior parte dei dipendenti sarebbe propensa a scioperare.Dura anche la posizione dei sindacati: «Non si possono piu mettere le mani in tasca ai dipendenti anche perche dopo anni di sacrifici forse non c'è piu niente da prendere».