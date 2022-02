Salento, nuovo allarme per due lupi. Il sindaco: "Fate attenzione"

Torna l'allerta lupi e questa volta il richiamo a fare attenzione arriva dalla zona del Basso Salento a ridosso di Gallipoli. A riaccendere in queste ore i riflettori sui rischi è il sindaco di Alezio, Andrea Barone: "Stamattina abbiamo ricevuto una segnalazione circa la possibile presenza di due lupi che sembra si aggirerebbero in contrada Coline, area al confine tra i feudi di Alezio Matino Parabita Taviano Gallipoli".

L'appello: "Tutelare animali domestici". L'esame del Dna

Al momento, comunque, non ci sono certezze. "Attualmente non possiamo essere certi del fatto che si tratti di lupi in quanto le sembianze non confermano tale ipotesi - aggiunge il sindaco di Alezio - e potrebbe trattarsi infatti di cani e solo un esame del Dna potrebbe confermare la specie. Riteniamo comunque opportuno informarvi , con lo spirito di far prestare maggiore attenzione principalmente a chi detiene animali da reddito o domestici. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente allertate in quanto sappiamo che la presenza del lupo nel Salento è ormai accertata da tempo. In caso di eventuali avvistamenti vi preghiamo di contattare tempestivamente Polizia Locale o Carabinieri Forestali e di non mettere in atto alcun tipo di azione".