Il lungo viaggio di Luigi in fuga dalla guerra: il pensionato torna nella sua Gallipoli ma lascia la moglie in Ucraina. La storia

«Ho incubi continui, la notte mi sveglio di soprassalto, ho sempre nelle orecchie il pianto di quei bimbi, ho ancora il freddo nelle ossa per quella notte in marcia a meno dieci gradi. Ho lo strazio di sapere che mia moglie è rimasta là dopo avermi spinto a mettermi in viaggio per l’Italia». Si chiama Rosario Epifani ma per tutti è Luigi, pensionato 64enne, che da oltre 15 anni è sposato con una donna ucraina di circa 50 anni, dal nome significativo e quasi premonitore: si chiama Roma. Ed è proprio a Roma che i due si sono incontrati per la prima volta. E innamorati. Ambedue divorziati e con figli, da quando Luigi è in pensione, ovvero da un annetto, hanno deciso di andare a vivere in Ucraina, in un verde paesino a 35 chilometri da Leopoli, salvo poi tornare nella bella Gallipoli per le vacanze e per trovare i parenti. E’ scappato dalla guerra Luigi, da solo, sua moglie lo ha guardato negli occhi e gli ha detto “vai salvati, vai dai tuoi figli, io non mi muovo da qui, ho la mamma, mio figlio, non posso abbandonarli. Ma tu vai”.

In marcia per scappare dalle bombe

Piange Luigi quando parla del gesto d’amore di sua moglie, racconta la sua triste avventura, si ferma singhiozza, riprende, singhiozza ancora, mentre ripete e ripete ancora quanto siano buoni e onesti gli ucraini, quanto loro non vogliano questa guerra che li vorrebbe nemici dei loro fratelli russi, con i quali sono imparentati, in amicizia, sposati. Ma di una cosa lui è certo: «Gli ucraini non molleranno, non si assoggetteranno ai voleri di Putin».

Il racconto di Luigi

Sono le quattro del mattino del 24 febbraio: si sentono dei botti e poi contemporaneamente il suono di mille sirene irrompe nell’aria gelida, «ci siamo svegliati di soprassalto, come è facile immaginare – racconta Luigi – e subito mia moglie ha detto: presto, andiamo nel bunker». Già, il bunker: in Ucraina l'80% delle case è provvisto di un bunker. «Mio suocero - continua Luigi - quando ha costruito la casa ne ha previsto uno, gli ucraini non si sono mai sentiti al sicuro erano sempre sul chi va là …d’altra parte la loro storia è nota, ma questa guerra con i loro fratelli non la vogliono». Dopo due ore Luigi, la moglie e la suocera escono dal bunker ed è allora che sua moglie gli dice: «Vai Luigi, scappa, fammi contenta, vai dai tuoi figli, io non posso lasciare il mio , non posso lasciare mia madre di 75 anni da sola, ma fammi felice, vai, almeno tu ti salvi».

La separazione

E’ stato straziante il tira e molla tra i due, lui che voleva convincerla a scappare insieme, «ma non si può lasciare la propria vita, la propria storia così». Il 26 mattina per Luigi è cominciata la marcia nell’inferno e dall’inferno. A piedi fino al confine, non c’era altra scelta. Un ultimo struggente e disperato abbraccio alla moglie e via senza girarsi mai indietro, come l’Orfeo che esce dall’Ade, con un leggero zainetto, perché bisognava camminare a piedi. Due bottiglie di acqua, due panini, nessun cambio, solo i vestiti addosso per non appesantirsi.

«E’ stato un incubo, non so come ho fatto, non so come abbiamo fatto: 15.000 persone in marcia verso la salvezza, migliaia di mamme e bambini, donne incinte, tutte dirette in Polonia, a piedi. Tra loro una trentina di italiani con i quali scambiare qualche parola - racconta Luigi - . Zero gradi, per tutto il giorno, quando ha iniziato anche nevicare, gelo da meno dieci gradi nella notte e noi sempre in marcia senza potersi fermare un minuto senza poter fare i bisogni più essenziali, in un’atmosfera irreale: sembrava un film ma era la triste realtà. Sentivamo i botti in lontananza, guardavamo il cielo costellato delle luci degli aerei e pregavamo». E' un racconto rotto dall'emozione quello di Luigi Epifani, dall'angoscia di aver dovuto abbandonare la propria faniglia e condividere la paura con quanti cercavano la salvezza. «La cosa più straziante è stato il pianto dei bambini, erano stanchi, volevano andare in bagno , volevano bere, ma niente, non si poteva, bisognava marciare - racconta -. Non so davvero come abbiamo fatto quei 40 chilometri, senza soccombere, senza morire assiderati, lo sanno le mie gambe, che ancora fanno male…Arrivati al confine con la Polonia abbiamo visto la luce, come chi vede l’acqua nel deserto e lì l’accoglienza è stata stupenda. I volontari polacchi ci sono venuti incontro con latte e caffè caldo, biscotti cioccolato e peluche per i bimbi, sembrava di essere arrivati nella terra promessa - sospira - . Alcuni si sono fermati sul confine, noi, insieme ad un folto gruppo, abbiamo preso il pullman per Cracovia e poi il primo aereo per l’Italia». Destinazione Bari.

Luigi con la sorella Lucia e il cognato Sarino

L'arrivo nella sua Gallipoli

E’ stato così che Luigi è arrivato poi a Gallipoli tra le braccia della sorella Lucia che in quei giorni è stata tanto in pena per lui non potendolo nemmeno chiamare per non fargli consumare la batteria del telefono. Luigi ora è in casa di Lucia e Sarino. Non vogliono lasciarlo solo, lo coccolano come un bambino. Lucia cucina per il fratello che ha potuto riabbracciare, ma Luigi intanto pensa a quando potrà tornare in Ucraina. «Non vedo l’ora che tutto finisca per tornare lì, per riabbracciare mia moglie, quella gente. E’ gente buona come il pane, appassionata della propria terra, lavoratrice, generosa: se hanno una sola mela la dividono a metà con te. E’ un popolo che si fa amare – conclude con gli occhi pieni di lacrime e ripete, come una litania - se finisce, me ne vado subito».