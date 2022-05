Taurisano, multe al luna park: niente permessi per le giostre

Un intero luna Park attivato senza alcuna autorizzazione. Succede a Taurisano dove la Polizia Locale ha sanzionato alcune delle attività di spettacolo viaggiante arrivate in occasione delle festività in onore di Maria Ausiliatrice. La sanzione amministrativa, che varia da 258 a 1.549 euro, è scattata dopo le verifiche eseguite dagli Agenti della Polizia Locale di Taurisano, guidati dal Commissario Capo Bruno Manco: quattro i giostrai sanzionati per aver attivato, il 27 maggio scorso, le attrazioni senza permesso e in violazione dell’art. 68 TULPS.

APPROFONDIMENTI LECCE Taurisano, quattro giostrai sanzionati: al luna park era senza...

L'impegno per legalità e sicurezza

«Si tratta di un impegno – sottolinea Manco – che accanto alla sicurezza degli utenti intende salvaguardare anche la leale concorrenza tra gli esercenti tant’è che tutti gli altri giostrai, nel rispetto delle regole, hanno aspettato l’autorizzazione per poter lavorare nelle giornate del 28 e 29 maggio».