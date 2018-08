Luminarie, processione e Grignani Sant'Oronzo, la festa si accende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si godrà la sua festa spiandola dalle impalcature. Da una posizione privilegiata certo. Sant'Oronzo, dall'alto della sua colonna oggetto di restauro insieme alla stessa statua, potrà ammirare l'accensione delle luminarie questa sera alle 20 al passaggio della solenne processione che si muoverà, preceduta dai vespri celebrati in Cattedrale, da piazza Duomo con le tre statue dei santi patroni che saranno portate a spalla per le strade della città. Prima del rientro in Duomo la sosta in piazza Sant'Oronzo dove il vescovo, monsignor Michele Seccia rivolgerà il suo discorso alla città. Alla processione prenderanno parte, oltre alle autorità civili e militari, anche una delegazione istituzionale della Città di Ostuni (il cui patrono è Sant'Oronzo) e le confraternite. E dopo tanti anni di assenza tornerà a partecipare alla processione anche la celebre cavalcata di Sant'Oronzo della città di Ostuni con un corteo di quattro cavalli e venti cavalieri bardati a festa. Un'altra tradizione che si rinnova sarà il lancio di tre palloni aerostatici di carta, ciascuno in omaggio ad un Santo Patrono, che avverrà da piazza Duomo al rientro dei santi in Cattedrale.Il resto sarà un susseguirsi di eventi, per la maggior parte civili. Intorno al centro storico la tradizionale fiera mercato con le bancarelle disposte sulle strade principali della città (via Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re, via XXV Luglio, Via Costa) che metteranno a disposizione degli amanti della festa le proprie mercanzie, dagli accessori, agli articoli per la casa, dagli articoli di cartoleria all'oggettistica. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Via Trinchese invece quest'anno accoglierà un'anteprima della Fiera di Santa Lucia, dei Presepi e dei pastori per un'esposizione dei lavori artigianali della storica fiera, protagonista del Natale in città.Numerosi anche gli eventi che si susseguiranno nelle tre serate di festa. A cominciare da questa sera con piazza Libertini che sarà teatro di musica e spettacolo. Sul palco questa sera saliranno i Tamburellasti di Terra d'Otranto e il cantante Gianluca Grignani. Alle 21, prima di lasciare spazio alla musica, sarà protagonista lo sport con la presentazione della squadra di calcio dell'Unione Sportiva Lecce e la squadra di basket della Lupa Lecce, che milita nel campionato italiano di serie C Gold.Domani sera invece sul palco di piazza Libertini salirà la musica della tradizione con Enzo Petrachi & Folkorchestra. Gran finale domenica sera con il concerto di Renzo Arbore per il quale sono previste almeno «10mila persone - ha dichiarato l'assessore alla Municipale Sergio Signore». Questa mattina infatti si riunirà nuovamente il comitato per l'ordine e la sicurezza per decidere se chiudere anche il tratto di via Cavallotti della corsia esterna in concomitanza con l'inizio dei concerti. E non è escluso che l'amministrazione comunale possa immaginare di installare dei «maxi schermi per consentire a tutti di guardare il concerto», ha spiegato l'assessore. Insomma si valuterà.Tutto pronto dunque, che la festa abbia inizio.F.Soz.