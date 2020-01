Luciano Cariddi passa alla Lega e si candida alle elezioni regionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OTRANTOLuciano Cariddi passa alla Lega. Continua la campagna di reclutamento di amministratori locali e sindaci da parte della Lega, in quest'ottica l'ingresso di Cariddi si inserisce in un percorso già avviato. Luciano Cariddi, ex sindaco di Otranto, candidato capolista all'uninominale per la coalizione di centrosinistra in quota Udc, ha deciso di aderire alla Lega, confermando l'ingresso nel partito di Matteo Salvini, proprio alla vigilia della competizione elettorale per le regionali pugliesi.Deluso dall'area centrista di appartenenza, Cariddi, per due mandati primo cittadino di Otranto, si è misurato con grandi sfide quale quella del porto turistico esterno e di un generale riassetto della città. La scelta deriva dalla necessità di avere alle spalle un partito che sia in grado di dare risposte veloci e immediate ai problemi, ma anche in grado di garantire una rete di relazioni nazionale. La Lega pugliese plaude al suo ingresso sia per le indubbie capacità amministrative, il pragmatismo, ma anche per la capacità di raccogliere consensi sul territorio come ha dimostrato nella scorsa tornata elettorale perdendo, di strettissima misura, con la sua avversaria diretta Barbara Lezzi. Si apre adesso una nuova fase per Cariddi, ma anche uno scenario nuovo sul territorio con la città più orientale d'Italia che avrà, per la prima volta un rappresentante della Lega.