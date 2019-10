Luca muore a 32 anni: dal Salento si era trasferito a Imperia

Ultimo aggiornamento: 18:46

IMPERIA - Era salentino, originario di, ma da tempo residente nella provincia di Imperia, Luca Occhilupo, farmacista e professore di 32 anni, che ha perso la vita la scorsa notte in un terribile incidente in vespa avvenuto nell'abitato di Dolcedo.Occhilupo, che nel 2011 - a soli 22 anni - aveva scoperto come migliorare la cura del dolore grazie alle sue ricerche nell'ambito universitario bolognese, dove si era laureato a pieni voti seguendo la tradizione di famiglia, era molto conosciuto in provincia per il suo impegno nel panorama culturale: aveva da poco pubblicato il libro di poesie “Punto. La virgola seguirà” edito da Libellula Edizioni.A strapparlo alla vita lo schianto della notte scorsa: per cause ancora in fase di accertamento il ragazzo ha perso il controllo del proprio mezzo a due ruote finendo contro un muro. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo rendendo inutili i soccorsi.