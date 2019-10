Lovely, la struttura di nuovo sotto sequesto: cucce fatiscenti e scarsa igiene

Cucce fatiscenti, eternit e box privi di copertura dalla calura estiva e dalle intemperie.Ma anche insetti belle coppette del cibo e fossa biologica non isolata. Con queste motivazioni il canile Lovely è tornato sotto sequestro. Per la terza volta in dieci anni. Dopo il sopralluogo congiunto di Asl e Polizia municipale il settore Ambiente del Comune di Lecce ha emanato un’ordinanza dirigenziale che dispone la “chiusura coattiva” della struttura.



Il Lovely risulta privo di autorizzazione sanitaria e non soddisferebbe i requisiti fissati dalla legge riguardo la superficie minima per ogni animale, i pavimenti e pareti facilmente lavabili e disinfettabili, la presenza di un reparto di isolamento e per gli interventi veterinari. A questo scenario si aggiungono le gravi carenze strutturali riscontrate.



Già un anno fa, era stato il Servizio Veterinario a segnalare le irregolarità al Comune di Lecce, che aveva provveduto emanando una ordinanza in cui si vietava di introdurre nuovi cani nella struttura, almeno fino all’adeguamento strutturale richiesto. Era stato concesso un termine iniziale di 120 giorni. Evidentemente disatteso, se sono stati posti i sigilli. © RIPRODUZIONE RISERVATA