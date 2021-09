Lotto e 10eLotto, la fortuna bacia la Puglia: 50mila euro vinti a Lecce

Le Dea bendata bacia Lecce, dove un fortunato cittadino ha giocato il 10eLotto e centrato un 9 Oro da 50mila euro. Nell'ultimo concorso - secondo quanto riporta Agipronews -, che ha distribuito 27 milioni di euro in tutta Italia, il fortunato sconosciuto ha puntato 3 euro su un'estrazione frequente, centrando un 9 Oro da 50mila euro.

Non solo Lecce, fortunata è stata anche la Puglia, nel Lotto, con vincite per oltre 17mila euro. Si festeggia a Bitetto, in provincia di Bari, con un terno secco da 6.750 euro (12-16-83 sulla ruota di Bari). Altre due vincite da 5.540 euro ciascuna, sono state centrate a Mesagne (in provincia di Brindisi) e a Ruvo di Puglia (Bari). L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 785,6 milioni dall'inizio dell'anno.