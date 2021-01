Lotteria nazionale per l'ospedale “Fazzi”: ogni cartella costava 2 lire. La storica raccolta fondi del 1930

L'ospedale “Vito Fazzi” a Lecce? Una raccolta fondi fu lanciata nel 1930, a otto anni dall'ultimazione della costruzione che ancora accoglie i malati del Salento. Poco si sa di questa lotteria e di come fu organizzata, ma la foto circolata sul web di uno dei biglietti ha destato la curiosità dei pugliesi.

L'ospedale Fazzi, che sorge alla periferia del capoluogo salentino, è intitolato al medico di Melpignano, appartenente ad un importante nobile famiglia di proprietari terrieri e professionisti e molto attivo sia in ambito medico che in quello politico. Diventò consigliere comunale responsabile dell'igiene pubblica e intensificò la lotta contro la malaria bonificando le zone paludose. È stato anche eletto presidente della provincia di Lecce. Nel 1887 iniziò la costruzione di un ospedale psichiatrico, che fu inaugurato nel 1901. Venne eletto alla Camera dei deputati nel 1903 e promosse la politica di crescita e sviluppo per la sua terra. Morì all'età di 66 anni, il 12 gennaio 1918.

Nel 1922, il consiglio medico di Lecce decise di chiamare il nuovo ospedale civile del capoluogo salentino “Vito Fazzi”, precedentemente ultimato nel 1913, in sua memoria. Un busto di Fazzi, realizzato dallo scultore Guacci, è ancora oggi visibile nella sala principale dell'ospedale.

