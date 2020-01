Vandali nel presepe artistico: statue danneggiate, esplode la rabbia

«Vergogna! È questo il sentimento unanime di chi questa mattina ha guardato il presepe di piazza della Libertà di Lizzanello e ha trovato i personaggi rovinati perché bersaglio di qualche goliardico incivile». E' il grido di dolore che si legge in un post dell'associazione Paladini, dopo aver scoperto che alcuni vandali avevano danneggiato le statue del presepe di Lizzanello. «Divertirsi a colpire come birilli i pupazzi natalizi - scrive l'associazione - è indice di uno stato di barbarie molto grave, non solo perché è stato colpito un simbolo della cristianità, ma soprattutto perché non è stato rispettato il lavoro di mesi e di tante maestranze che in quel simbolo credono. Ancora una volta si rimane inebetiti di fronte all'inciviltà dell'uomo che pensa che quello era solo un divertimento. Naturalmente si procedera' in modo che siano individuati i responsabili che risponderanno personalmente del danno arrecato. Un gesto così spregevole non può rimanere impunito».

Tanta rabbia in queste ore nella comunità di Lizzanello per gli atti di vandalismo perpetrati ai danni del presepe artistico realizzato per il secondo anno dall'associazione culturale Paladini. Un gesto che non ha lasciato indifferenti i cittadini e i fedeli di Lizzanello e Merine, che gridano sentimenti di rabbia ed indignazione. Un presepe artistico, quello di Lizzanello, tra i più apprezzati della provincia. Mesi di lavoro ed impegno, per riprodurre scene caratteristiche della Natività e della vita contadina salentina. Ignoti, probabilmente la notte scorsa, si sono introdotti nell'area del presepe, sono entrati nelle case di pietra, hanno rotto le statue di cartapesta, San Giuseppe e Maria, causato disordine nella rappresentazione religiosa. Indagini sono in corso, la zona dovrebbe essere coperta da impianto di video sorveglianza.

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA