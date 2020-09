Padre positivo, la figlia di 13 anni incontra e abbraccia gli amici. La pediatra ai ragazzi: «Contattate subito il vostro medico»

Ultimo aggiornamento: 20:48

«Chiunque abbia avuto contatti con la ragazza asintomatica si rivolga al medico curante».L'invito - attraverso un video diffuso sui social - è della pediatra di Lizzanello Maria Lucia Santoro. Una famiglia (padre, madre e figlia) è entrata in contatto con il virus durante un viaggio a Foggia. Il padre è ricoverato al Fazzi con problemi respiratori. La ragazzina, di 13 anni, sabato sera ha incontrato degli amici, con cui si è abbracciata e baciata.«Dovete solo segnalarlo al medico di fiducia o alla pediatra, senza attenzione o apprensione. La situazione è sotto controllo, l'iter è standardizzato. Noi siamo a conoscenza di quello che dobbiamo fare. Già nelle prossime ore verranno eseguiti i primi tamponi».La ragazza, figlia del 48enne ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale Vito Fazzi, sta bene e non ha alcun tipo di sintomo. « Mi raccomando - continua la dottoressa Santoro - facciamo attenzione, utilizziamo la mascherina, evitiamo di abbracciarci e comportiamoci in maniera responsabile».