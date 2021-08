Lizzanello, primarie del centrosinistra: sarà Fulvio Pedone il candidato sindaco

Il primo dato è quello relativo all'altissima affluenza: 1.036 elettori (di cui 714 che hanno votato nella sede di Lizzanello e 322 a Merine) hanno partecipato alle Primarie per scegliere chi, tra l'ex primo cittadino Fulvio Pedone e il consigliere di minoranza del gruppo "Un Paese Migliore", Andrea Mocavero, sarà il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative.

Il giorno delle elezioni

Tra i due c'è stato dapprima un testa a testa che poi ha visto trionfare l'ex sindaco Fulvio Pedone.

Nel dettaglio, questi i voti riportati da ciascun candidato: a Merine ha vinto Pedone in maniera schiacciante con 257 voti, contro i 64 totalizzati da Mocavero.

A Lizzanello, invece, Pedone ha ottenuto 375 voti, qualche manciata in più dello sfidante, che ne ha totalizzati 339. I totali sono quindi: 632 per Pedone e 403 per Mocavero. Solo una la scheda nulla.



La decisione di fare le primarie è arrivata dopo una serie di consultazioni politiche con i cittadini, i movimenti e le associazioni del territorio e con le segreterie provinciali di partito.

Il patto è stato poi siglato tra Un Paese Migliore, Politica Onestà e Partecipazione, Pd, Socialisti, il gruppo che fa capo all'ex sindaco Pedone, ex amministratori ed ex consiglieri comunali.

Adesso l'ex sindaco Fulvio Pedone è ufficialmente candidato per il centrosinistra e potrebbe tornare a palazzo. Gli altri sfidanti finora annunciati sono Costantino Giovannico che è a capo della lista Insieme per Lizzanello e Merine e Maria Lucia Santoro, che invece guida la civica Coesione in Movimento.

