In fiamme questa mattina poco prima dell'alba la Lancia Musa dell'avvocato Laura Serafino, parcheggiata a Lizzanello in via Milano, presso l'abitazione dela professionista. La vettura - secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco - avrebbe preso fuoco in due punti quindi c'è il forte sospetto che si sia trattato di un atto doloso. La donna, che lavora nello studio legale Cannoletta, si occupa di diritto penale e opera nel foro leccese. Immediata la solidarietà del sindaco del paese, Fulvio Pedone, che invita le forze dell'ordine a tenere alta la guardia nel comune.